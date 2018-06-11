(Görüntülü) Adıyaman'da Kadir Gecesi camiler doldu
ADIYAMAN’da, Kadir Gecesi nedeniyle camiler dolup taştı. Kentte orucunu tutan vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Çok sayıda vatandaş Kadir Gecesi nedeniyle, başta Ulucami...
11 Haziran 2018 Pazartesi 09:36
ADIYAMAN’da, Kadir Gecesi nedeniyle camiler dolup taştı. Kentte orucunu tutan vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Çok sayıda vatandaş Kadir Gecesi nedeniyle, başta Ulucami Cami ve kentte bulunan diğer camilerde namaz kılıp, dua etti. Camilerde yer bulamayanlar, cami bahçesinde ve çevresinde yerlere kilim sererek ibadet etti. İbadet etmek için camiye gelenlere jandarmanın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü nedeniyle askerler tarafından tatlı, su, lokum ve bisküvi ikram edildi.
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