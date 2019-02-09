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(Görüntülü) Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı,, 4 yaralı

ADIYAMAN'da, yol kenarında durmak isteyen otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı, 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun kenarına yanaşmak için yavaşlayan Abdurrahman Balıbay yönetimindeki...

ADIYAMAN'da, yol kenarında durmak isteyen otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun kenarına yanaşmak için yavaşlayan Abdurrahman Balıbay yönetimindeki 01 ANG 70 plakalı otomobile, arkadan gelen Alper Botan yönetimindeki 02 FL 631 otomobil çarptı. Sürücülerin yara almadığı kazada, otomobillerdeki Naile Gürbüzcan (45), Abdulbaki Yusuf Gözükara (9), Elif Sena Akgül (13) ve Emine Gözükara yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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