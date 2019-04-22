(Görüntülü) Adıyaman'da CHP üyelerinden saldırı tepkisi

ADIYAMAN'da, CHP üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.



Demokrasi Parkı'nda toplanan kalabalık adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesine katılan Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı protesto etti. Şehit cenazesine katılan tek siyasi liderin Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Çakmak, "Saldırı aynı zamanda şehidimiz ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır" dedi. Saldırının sıradan protesto olmadığını ve organize şekilde gerçekleştirildiğini öne süren Çakmak, "Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Türkiye’yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez. Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdırlar" diye konuştu.