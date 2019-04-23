(Görüntülü) Adıyaman'da 23 Nisan coşkusu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Kentteki 23 Nisan kutlamalarına, İl Milli Eğitim Müdürü tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlandı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törene; Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, STK temsilcileri ile öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Öğrencilerin günün anlamına ilişkin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Etkinliklerde, hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyelerince ödülleri verildi.