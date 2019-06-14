(Görüntülü) Adıyaman'da, 153 bin 352 öğrenci karne aldı

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN merkez ve ilçelerinde, 153 bin 352 öğrenci, karnelerini alarak, yaz tatiline başlamının sevincini yaşadı. Kentteki Menderes İlkokulu'nda, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Aykut Pekmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Sınıfları dolaşan ve öğrencilerle sohbet edip, karne dağıtan Vali Pekmez, yaz tatilini verimli geçirmeleri için kitap okumalarını önerdi. Kentte 153 bin 352 öğrenci karne aldı.