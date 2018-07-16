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(Görüntülü) Adıyaman'da 15 Temmuz etkinliklerle anıldı

ADIYAMAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce vatandaş alanlara koştu. Mimar Sinan Kültür Parkı önünde düzenlenen etkinliğe Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde...

ADIYAMAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce vatandaş alanlara koştu.

Mimar Sinan Kültür Parkı önünde düzenlenen etkinliğe Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalerlerle yürüyen topluluk, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine tepki gösterdi. Valilik önünde devam eden etkinlikler kapsamında alana akın edenler, Kur'an tilaveti dinleyip şehitler için dua etti. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Adıyaman da kıyama kalkarak 'Bu vatanı böldürmeyiz, bu devleti yıktırmayız, bu ezan susturmayız, bu bayrağı indirtmeyiz, bu milleti böldürmeyiz' dedi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından alandaki kalabalık, 'demokrasi nöbeti' tutmaya başladı.

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