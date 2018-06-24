ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Merkez ile Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinde toplam 399 bin 281 seçmenin bulunduğu Adıyaman'da, oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Seçmenler, erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandıklara gitti. Kimlik kontrollerinin ardından verilen tercih pusulalarıyla kabine giren seçmenler, oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı. Kentte 5'i cezaevinde, 14'ü seyyar olmak üzere toplam 1459 sandık kuruldu. Seçim nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.
(Görüntülü) Adıyaman'da 1459 sandıkta oy kullanma işlemi başladı
ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Merkez ile Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinde toplam 399 bin 281 seçmenin bulunduğu Adıyaman'da,...
24 Haziran 2018 Pazar 10:44
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