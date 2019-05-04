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(Görüntülü) Adanalı Yörüklerden develi temsili göç yürüyüşü

  Can ÇELİK/ADANA, ()-ADANA’da 17’inci Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Yörük Türkmenler, develere binip, temsili göç yürüyüşü düzenledi. Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu’nca...

 

Can ÇELİK/ADANA, ()-ADANA’da 17’inci Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni ve Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Yörük Türkmenler, develere binip, temsili göç yürüyüşü düzenledi.

Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu’nca düzenlenen etkinlik çerçevesinde, PTT Evleri Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, Türk bayrakları taşıyarak, mehter takımı eşliğinde Bayraklı Park’a yürüdü.Temsili göç yürüyüşü sırasında ön saflarda develerle yol alanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Adana Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Haşim Akça, "Etkinliğimizin amacı yörük kültürümüzde bulunan bu değerleri gelecek kuşaklarımıza bırakmak ve hatırlatmakt. Yaklaşık 250 kişiyiz. Yarın şölen alanımızda etkinliklerimiz ve kültürümüze dair oyunlarımız olacak. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Temsili göç yürüyüşü sırasında bazı vatandaşlar, develeri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

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