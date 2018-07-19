(Görüntülü) Adanalı'ların tekne keyfi

Malik GÖDELİNER/ADANA,()ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü üyeleri, doğa, tarih ve kültür gezisinin yerine bu kez tekne turuna çıktı. Mersin'in Silifke İlçesi'nin Taşucu Mahallesi'nden tekne ile Akdeniz'in mavi sularına açılan Adanalı doğaseverler, bir gün de olsa Çukurova'nın yakıcı sıcağından kaçma imkanı buldu. Barbaros Koyu, Dana Adası, Tisan Yarımadası ve Boğsak Koyu arasında bulunan doğal güzellikleri gezip, yeşil ile mavinin örtüştüğü koylarda da yüzdü. Teknedeki köpük partisinde eğlenen gruplar, yöresel oyunlar oynayıp hünerlerini sergiledi. Akdeniz'in serin sularında gün boyu eğlenenler, Adana'nın sıcağından kurtulmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.