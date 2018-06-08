Nuri PİR/ADANA, () - ADANA’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle termometreler 44 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar sıcak nedeniyle dinlenme parkına akın ederken hayvanlar da su birikintilerinde serinledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre haziran ayında en yüksek sıcaklık ortalaması 31.7 dereceyken Adana’da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü. Termometreler güneş altında, 44 dereceyi gösterdi. Yoğun nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara attı. Sokak hayvanları da su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya gayret gösterdiklerini, ilerleyen aylarda hava daha da sıcaklaşınca serin yerlerde tatil yapacaklarını söyledi.
(Görüntülü) Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi
Nuri PİR/ADANA, () - ADANA’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle termometreler 44 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar sıcak nedeniyle dinlenme parkına akın ederken hayvanlar da su birikintilerinde serinledi. Meteoroloji...
08 Haziran 2018 Cuma 13:57
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