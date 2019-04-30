(Görüntülü) Adana'da termometreler 38 dereceyi gösterdi
ADANA'da kent merkezindeki termometreler 38 dereceyi gösterirken, çocuklar kanallara girerek serinledi. Aniden ısınan havadan etkilenen Adanalılar mecbur kalmadıkça evlerinden ve iş yerlerinden çıkmazken, dışarıda olanlar ise fırsat bulduklarında...
30 Nisan 2019 Salı 17:06
ADANA'da kent merkezindeki termometreler 38 dereceyi gösterirken, çocuklar kanallara girerek serinledi. Aniden ısınan havadan etkilenen Adanalılar mecbur kalmadıkça evlerinden ve iş yerlerinden çıkmazken, dışarıda olanlar ise fırsat bulduklarında parklardaki gölgelerde dinlendi. Parklarda belediyelere ait termometreler ise sıcaklığı 38 derece olarak gösterdi. Çocuklar tüm tehlikesine rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.
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