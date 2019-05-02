(Görüntülü) Adana'da HES inşaatında yükleme havuzundaki kapak kırıldı 1 ölü, 3 yaralı-EK-2
02 Mayıs 2019 Perşembe 17:22
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