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(Görüntülü) Adana'da gönüllüler kedi parkı kurdu

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA’da hayvanseverler, bir dinlenme parkını kedi parkına dönüştürdü. Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, sahipsiz 120 kedinin yaşadığı parkta hayvanların özgürce...

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA’da hayvanseverler, bir dinlenme parkını kedi parkına dönüştürdü.

Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, sahipsiz 120 kedinin yaşadığı parkta hayvanların özgürce dolaştığını ve düzenli beslenip bakımlarının yapıldığını belirterek, "Amacımız bu tip projelerin Türkiye geneli yaygınlaşması. Barınak yerine doğal yaşam alanlarının çoğalması. 1-2 yıl içerisinde amacımız bu projeyi onlarca sayıya çıkartıp ülke geneline yaymak" dedi.

Kentte bir grup hayvansever tarafından kurulduktan sonra Türkiye geneline yayılan KİHAYKO'nun üyeleri, Seyhan ilçesindeki Yenibaraj Mahallesi’nde bulunan bir dinlenme parkını, belediyenin de desteğiyle kedi parkına dönüştürdü. KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, barınaklarda hayvanların çok zor şartlar altında bulunduğu için böyle bir yönteme başvurduklarını belirterek, gönüllülük esasıyla çalıştıklarını söyledi. Bağışçıların sağladığı mama ve ilaçlarla kedilerin düzenli olarak beslenip tedavi edildiğini vurgulayan Yıldırım, “Burası hayvanlarımızın özgürce yaşadığı, su ve mamalarının eksik olmadığı bir ortam. Yaklaşık 120 kediye bakıyoruz. Belediyelerden ve sivil toplum kuruluşlarından destek alıyoruz ama tamamen hayvanseverler tarafından inşa edildiği için bu park Türkiye’de tek olma özelliği taşıyor” dedi. Yakın zamanda parka bir de kısırlaştırma merkezi inşa etmeyi düşündüklerini aktaran Yıldırım, “Çünkü sokakta hızla artan kedi ve köpek popülasyonu var. İnsanlar da rahatsız. Bunun başka türlü mücadelesi mümkün değil. Kedi parkı projemize pek çok kurum destek verdi. Amacımız 1-2 yıl içerisinde bu sayıyı onlarca artırıp ülke geneline yaymak" diye konuştu.

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