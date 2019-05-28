(Görüntülü) Adana'da FETÖ operasyonu
ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere...
28 Mayıs 2019 Salı 08:43
ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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