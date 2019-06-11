Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 56 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
(Görüntülü) Adana'da FETÖ Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var(1)
Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanması iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 56 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
11 Haziran 2019 Salı 07:07
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