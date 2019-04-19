(Görüntülü) Adana'da dolu tarım arazilerini vurdu
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışında tarım arazileri zarar gördü. İlçe merkezinde başlayan sağanak ardından doluya dönüştü. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sırasında ayçiçeği ve buğday tarlaları...
19 Nisan 2019 Cuma 17:00
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışında tarım arazileri zarar gördü. İlçe merkezinde başlayan sağanak ardından doluya dönüştü. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sırasında ayçiçeği ve buğday tarlaları zarar gördü. Yağışta trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Bir otomobil göle dönen yolda suların içinde kaldı. Otomobilde mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla kurtulup, aracı bırakarak gitti. Bölgede yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.
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