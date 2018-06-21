(Görüntülü) Adana'da balıkçının 'aracı' isyanı

ADANA'nın Karataş ilçesinde liman içerisindeki balıkçılar, düşük fiyatlarla tüccara verdikleri ürünlerin, aracılar tarafından yüksek fiyatlarla satıldığını söyledi.



Türkiye'de balıkçılık sektöründe önemli bir yeri olan Adana'nın Karataş ilçesinde, av yasağıyla birlikte trollerini limana çeken balıkçılar, küçük teknelerle avlanmaya çıkıyor. İlçede 12 yaşından bu yana balıkçılıkla uğraşan Şadi Özyurteri (52), tüccara düşük fiyatlarla verdikleri balıkların, aracılar tarafından yüksek fiyatlara satıldığını, bunda en düşük kazancı kendilerinin kazandığını söyledi.



TUTAN DA, ZARAR EDEN DE BİZİZ



Karataş ilçesinin balıkçılık sektöründe büyük öneme sahip olduğunu belirten Özyurteri, "Balıkçılık sektörü çok ucuz gidiyor. Balık gittikçe ucuzluyor. Balığı biz tutuyoruz birileri kar ediyor ama biz zarar ediyoruz. Bizim balık verdiğimiz tüccarlar sandıklayıp İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara gibi bölgelere gönderiyor. Tuttuğumuz balıkları her gün veriyoruz. Adana'nın tüccarı biraz kazanıyorsa, gittiği yerler 5 misli kazanıyor. Herkes balık pahalı diyor. Halbuki bizde çok ucuza gidiyor. Balık el değiştirdikçe iyi fiyat yapıyor, tutan biziz kazanmayan da biziz" dedi.



KARİDES DENİZDE 35 LİRA TEZGAHTA 120



40 yıldır balık tuttuğunu söyleyen Özyurteri, "Ben 40 yıldır bu işin içerisindeyim. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Bir çıkar yolumuz yok. Ağların tanesi 390 lira. Bunların uzun ömrü bir ay. Biz kendi masrafımızı dahi çıkaramıyoruz. Her balığın kendisine göre ağı var. Karidesin birinci kalitesini 65 lira, ikinci kalitesi 35, üçüncü kalitesini ise 20 liradan tüccara veriyoruz. Tezgahta bakıyoruz 35 liraya verdiğimiz ikinci kalite karides 100, 120 lira. Birinci kalitesi tezgahta dahi yok. Çok yüksek fiyatlarla büyük lokantalara gidiyor."