Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın

(Görüntülü) Adana'da 250 polis ile sokak çetelerine operasyon 11 gözaltı

Adana'da sokak çetelerine yönelik 250 polis ile şafak operasyonu düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Silahlı...

Adana'da sokak çetelerine yönelik 250 polis ile şafak operasyonu düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarına  işleyen sokak çetelerine üye olduğu iddia edilen 14 kişinin ev ve iş yeri adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın ilk saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 250 polis ile merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki 19 ev ve iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.
Evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak giren ekipler, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullandığı aramalarda olaylarda kullanıldığı düşünülen 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328