(Görüntülü) Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet

ADANA'da onbinlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da tüm camilerden sala okundu.Saat 20.00'da Merkez Park'ta toplanan onbinlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerini andı. Demokrasi nöbetine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, sivil topluk kuruluşu temsilcileri ve onbinlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düşenler için dua edildi. Daha sonra kürsüden vatandaşlara seslenen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz'un bir takvim yaprağından öte olduğunu belirtip, "15 Temmuz millettir, vatandır, bayraktır devlettir, ezandır. 15 Temmuz milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesidir. 15 Temmuz diriliş vaktidir, bir milletin uyanışı, küllerinden yeniden doğuşudur. 15 Temmuz darbeye darbe yapmaktır. Şehadete kanatlanma, kevser ırmağında soluklanmaktır" dedi. Kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise şehitlere rahmet diledi. 15 Temmuz gecesi, iç savaş çıkarmaya yönelik bir girişimle milletin karşı karşıya geldiğini aktaran Sözlü, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki, milletimiz kendi iradesine sahip çıkmış, 'daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk' diyerek Cumhuriyetimizin kazanımlarının ortadan kaldırılmasına yönelik planlanan darbe kalkışmasına fırsat vermemiştir" dedi. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin gecesinde Ankara'da olduğunu hatırlattı. Darbecilerin bir sürü hesap yaptığını dile getiren Sarıeroğlu, şunları söyledi:"Vatanımıza, milletimize kastetmek istediler. Bir şeyi unuttular. Bu milletin ayağında çarık olmadan, elinde azığı olmadan nasıl Çanakkale'de destan yazdığını unuttular. Aynı milletimiz, yalın ayak çıkarak meydanlara, tanklara göğüs nasıl siper edilirmiş, üniformaları giyen teröristlerce üzerine çevrilen silahlara nasıl dimdik durulurmuş, F-16’lara nasıl kafa tutulurmuş, hepsini tüm dünyaya gösterdik. Bu cesareti, bu yürekliliği gösterecek inanın başka bir millet yok. Bunu ancak biz yapardık ve biz yaptık. Tüm dostlara düşmanlara göstermiş olduk."HALİSDEMİR FİLMİ AĞLATTIDarbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi kafasından vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı hainlerce şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'i anlatan kısa filmin gösterimi sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.DEV VANTİLATÖRLER İLE SERİNLETİLDİAdana'da akşam havanın 30'lu derecelerde olması nedeniyle etkinlik alanına getirilen 6 adet dev vantilatör ile vatandaşlar serinletilmeye çalışıldı.SALA OKUNDU15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, Adana'daki tüm camilerde aynı anda okundu. Etkinlik alanında ise sala, İl Müftülüğü görevlilerince okundu.SABAHA KADAR DEVAM EDECEKMerkez Park'ta saat 20.00'da başlayan demokrasi nöbeti, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Etkinlik çevresinde geniş güvenlik önlemi alan Adana polisi, nöbetteki vatandaşların güvenliği için sürekli görev yapacak.