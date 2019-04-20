(Görüntülü) Adalet Bakanı Gül Ve Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk 6'ncı Olağan Genel Kurul'da Konuştu
20 Nisan 2019 Cumartesi 13:45
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