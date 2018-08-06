(Görüntülü) ADALET BAKANI GÜL'DEN ABD KARARINA TEPKİ: BÜYÜK DEVLETE YAKIŞMAYAN TAVIR (1)

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, Harun UYANIK, Can EROK, İSTANBUL



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin yaptırımı ile ilgili konuştu. Kararı eleştiren Gül, Brunson'un ev hapsi kararına atıf yaparak kararın adalet, hakkaniyet ve makuliyet çerçevesinde verildiğini söyledi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen “Geleceğim Sosyal Bilimler" zirvesinde konuştu. “Neden Hukuk" başlıklı oturumun moderatörlüğünü yapan İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yavuz Atar, konuşmanın bir bölümünde rahip Brunson'a ev hapsi verilmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırımı hatırlattı. Atar'ın, "Amerika mal varlığınıza el koydu ne diyeceksiniz?" sorusuna Bakan Gül, “Gerçekten komik bir tercih. Büyük devlete yakışmayan bir tavır. Hukuk rasyonellite demek, hukuk muhakeme demek. Gerçekten bu disiplini almış olsalar, verilen kararın uluslararası hukuk çerçevesinde adalet, hakaniyet ve makuliyet içerisinde olduğunu görürlerdi. Biz Türkiye olarak, 2 bin yılın üzerinde büyük bir hukuk devletiyiz. Biz hukuk ve makuliyet çerçevesinde elbette süreci yöneteceğiz. Biz de aynı şekilde onların bakanına misilleme yaptık" yanıtını verdi.



Bakan Gül, salondaki öğrencilere seslenerek, “Devletler hukukunu 3. Sınıfta göreceksiniz arkadaşlar. 4'te de özeli göreceksiniz. Sizin gibi değerli hukukçular yetiştikçe hem özel hem de devletler arasındaki bu hukuki itilafları sizlerin en güçlü muhakemesiyle çözeceğiz. Sizlerin biran evvel mezun olmanızı bekliyoruz arkadaşlar" diye konuştu.



Türkiye'nin yurtdışında adli müşavirlerinin olduğunu hatırlatan Bakan Gül, “Bunların da sayısını arttıracağız. Bu ay Çin'e, Rusya'ya, Bosna Hersek'e İslam İşbirliği Teşkilatı'na adli müşavirler atıyoruz. Daha fazla, o ülkenin hukuklarını mukayeseli olarak ceza hukuku nedir, Fransa'daki ceza hukuku ve kanunları ve bunların hepsi ile doğru iyi olanları, çünkü bilim ortaktır ve evrenseldir. Ortak iyiyi hep birlikte bulmak zorundayız. Bunu da Türkiye'deki mevzuatımıza kanun değişikliği ile hep beraber uygulamalıyız" ifadelerini kulandı.