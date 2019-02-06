(Görüntülü) Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tanıtım programına katıldı (1)
06 Şubat 2019 Çarşamba 17:39
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