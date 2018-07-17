(Görüntülü) Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu yat, batma tehlikesi geçirdi

BODRUM'dan mavi yolculuğa çıkmaya hazırlanan Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının bulunduğu 8 kişilik grup, motoryatta korku dolu anlar yaşadı. Kıyıdan ayrılır ayrılmaz su alarak batma tehlikesi geçiren motoryattakiler, çevredeki denizciler tarafından kurtarıldı. Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, bugün saat 13.30 sıralarında, 'Survivor' isimli 31 metre uzunluğundaki motoryatlarıyla mavi yolculuğa çıkmak istedi. Kıyıdan ayrılan motoryat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan motoryatatkilerin yardımına çevredeki denizciler yetişti. Zeynep Yılmaz, kızları ve arkadaşları denizciler tarafından zodyak botla motoryattan alınarak kıyıya çıkarıldı. Motoryat da yine denizcilerin müdahalesiyle batmaktan kurtarıldı. 100 metre uzaklıktaki tersaneye çekilen motoryat, tamirata alındı. Yatın şaft pervanesinin yerinden çıktığı, motor bölümünden su almaya başladığı belirtildi. Motoryattakilere yardımcı olan denizcilerden kaptan Dursun Ali Kılıç (32), "Yat usturmaçaları kaldırıp halatları çözdükten hemen sonra su almaya başladı. Üç gündür fırtına nedeni ile denize çıkamıyorlardı. Bugün fırtına durdu ve tam denize açılacakları sırada yat su almaya başladı. Allah'tan olay burada oldu. Açık denizde olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi" dedi.