(Görüntülü) Açlık grevindeki HDP'li Güven, hastaneye kaldırıldı (3)

DBP EŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN AÇIKLAMA YAPTI



Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, açlık grevinde bulunduğu Diyarbakır'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i ziyaret ettikten sonra basın açıklaması yaptı.



Arslan, Leyla Güven'in tedaviyi kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:



"98 gündür açlık grevini sürdüren eş genel başkanımız Leyla Güven, saat 15.30 sıralarında bir anda rahatsızlanarak, kendinden geçti. Yanındaki arkadaşlarımız Leyla arkadaşımızı hastaneye getirdi. Leyla Güven açlık grevini, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmadan sonlandırmayacağını, tedaviyi hiç bir şekilde kabul etmediğini, doktorlara aktararak yapılmak istenen müdahaleyi engelledi. Gözlem altında kalmayı bile kabul etmiyor, ısrarla evine gitmek istiyor."

