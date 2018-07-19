(Görüntülü) Acıgöllüler, çöp kamyonunda köpek katliamı iddiasına tepki gösterdi

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde geçen hafta belediyede görevli temizlik işçilerinin çöp kamyonuna koydukları köpeği ittirdikleri görüntülerin ardından, Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerinin ilçeye geleceği haberini alan vatandaşlar, belediye binası önünde toplandı. İlçe sakinleri, "Hayvan hakları savunucuları, hayvan sevgisini görmek istiyorlarsa, ilçemize gelsinler. Bizi karalamak için geliyorlarsa, burada işleri yok, buna izin vermeyiz" ifadelerini kullandı. İlçeye gelmekten vazgeçen platform üyeleri ise Vali İlhami Aktaş ve Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile görüştü.



Acıgöl'de geçen hafta, belediyede görevli temizlik işçilerinin çöp kamyonuna koydukları köpeği ittirdikleri görüntüler tepki çekmişti. Bazı kişiler belediye işçilerinin köpekleri öldürdüğünü iddia ederken, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ise olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyleyerek, "O çöp arabasını biz, hayvan toplama aracı olarak kullanıyoruz. Görüntülerde arkadaşlar, köpeği araca koyduktan sonra kapağını kapatırken, hayvanın ayakları sıkışmasın diye müdahale ediyorlar'' demişti. Olayın ardından Acıgöl Kaymakamlığı ve Nevşehir Valiliği soruşturma başlatmıştı.



'TEMİNAT BİZİZ'



Görüntü ve iddiaların ardından, Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerinin ilçeye geleceği haberini alan vatandaşlar, belediye binası önünde toplandı. Acıgöl sakinleri, belediyenin köpekleri katletmediğini, bunun bir karalama kampanyası olduğunu ileri sürerek, Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerinin ilçelerine gelmelerine tepki gösterdi. İlçe sakinlerinden bazıları da yanlarında pitbull, Aksaray malaklısı ve Kangal köpeklerini getirdi. İlçe sakinleri, "Bizim ilçemizde böyle bir köpek katliamı kesinlikle olmamıştır. Bunu yazanlar, ilçemizi karalamak istediler ama biz biliyoruz ki bu doğru değildir" diye konuştu. İlçede başıboş dolaşan köpeklerden şikayetçi olduklarını belirten kadınlar da şunları söyledi:



"Biz belediye başkanımızdan memnunuz. Köpekleri bizler şikayet ediyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız okula gidemiyorlar, köpekler onlara saldırıyorlar. Biz köpeklerin öldürülmesine karşıyız, öldürtmeyiz biz. Çevreden köpekleri getirip ilçemize atıyorlar. Acıgöl'ümüze, belediyemize atılan iftiraları şiddetle kınıyoruz. Bu bizim ilçemiz üzerinde oynanan büyük bir oyundur. Bu konuda da hukuki süreç başlamıştır. Acıgöl'de yaşayanların 10'da 9'u hayvan besliyor. O hayvanların teminatı bizleriz. Gelin Acıgöl'e, hayvan sevgisi nasılmış görün. Biz hayvan sevgisini onlardan öğrenecek değiliz. Nasıl aslı olmayan yalanlara inanıyorlar? Bunu şiddetle kınıyoruz. Biz hayvanların, köpeklerin öldürülmesine kesinlikle karşıyız."



İlçe sakinlerinden biri de, 20 köpek beslediğini belirterek, "Ben kazancımı köpeklere yediriyorum. O hayvanseverler, bir tane köpeğe bakıyorlar mı acaba? Gerçek hayvansever benim. Hayvanı sevmeyen, insanı sever mi?" dedi. Yurt dışında yaşayan ve bu olay yüzünden ilçe halkına destek vermek için geldiğini ifade eden Ecevit Çiftçi de, "Böyle katliam iddialarını kesinlikle doğru bulmuyorum. İlçemizde böyle bir olay yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.



Acıgöl'ün 4 mahalle muhtarı da ilçelerinde kesinlikle hayvan katliamı yapılmadığını belirtti. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Türk, "İlçemize yapılan bu suçlamayı kesinlikle kabul etmiyoruz. İlçemizde böyle bir canilik, insanlık dışı uygulama kesinlikle yapılmamıştır ve yapılmaz da" diye konuştu. İlçede aynı zamanda ticaret ve tarımla uğraşan bir başka muhtar ise "Geçenlerde 2 köpek benim bahçeme girdi ve 47 kazımı öldürüp, bir kısmını da yedi. Ben o köpeklere hiçbir şey yapmadım, yakalayıp ilçenin dışında bir yere bıraktım. Onlara vurmadım, öldürmedim. Bu katletme iddiaları kesinlikle inandırıcı değildir" dedi.



DİZİ OYUNCUSU İĞDİGÜL, ACIGÖL'DE



Hayvan hakları savunucusu ve dizi oyuncusu Semih İğdigül de inceleme yapmak ve olayın doğrusunu öğrenmek için ilçeye geldiğini belirterek, köpeğin içine atılıp preslenerek öldürüldüğü iddia edilen çöp kamyonunun başında açıklamalarda bulundu. İğdigül, "Eski bir çöp arabasını hayvan toplama aracı olarak kullanıyorlar. Bu araçta pres yok. Saldırgan ve ürkek bir hayvan. Belediyede çalışan arkadaşlarımız, hayvan yakalama aparatıyla köpeği yakalayıp araca getiriyorlar ve kucaklayıp içine koyuyorlar. Burada yanlış var mı? Evet ufak yanlışlar olabilir. Bu hayvanın veteriner hekimle birlikte alınması lazım. Ufak bir ilçe olduğu için veteriner hekim yok" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de 500'den fazla hayvan barınağını gezdiğini ve incelemelerde bulunduğunu belirten Semih İğdigül, şunları kaydetti:



"Başıboş köpekler, hemen hemen bütün küçük ilçelerin ortak sorunu. Çevre köylerden kamyonlarla, çuvallarla köpekler getirilir, ilçe civarına atılır. Acıgöl Belediyesi de bu köpeği almış, 3-4 kilometre ileride bir yere bırakmış. Biz bu dönüşümü zaten çok çok iyi biliyoruz. Öldürmüyorlar, burada hayvan katliamı ya da öldürülmesi yok. Biz ne belediyeler gördük, hayvanları kamyonlara koyup ormanlara atan. Bu hayvanları toplayanlar, belediyenin adamları. Eğitimleri yok, bu işlerin nasıl yapılacağını bilmezler. Eğer bizler bir şeyler anlatabilseydik, eğitimden geçirseydik o tarz davranabilirlerdi. Hayvan saldırgan, mecburen hayvan yakalama aparatıyla yakalıyorlar, alıyorlar ve bu aracın içine koyuyorlar. Sonra da ileriye doğru itiliyor. Şimdi, 'Köpek alındı, çöp arabasına atıldı ve preslenerek katledildi' deniliyor. Yok böyle bir şey. Araçta pres yok. Hem öyle olsa, her yer kan olur ve bu işi yapan da bir insan, eğer vicdan ve merhamet sahibiyse oturup ağlar. Ben Acıgöl halkını belediyenin önünde gördüm ve takdir ettim. Herkes başkanına ve ilçesine sahip çıkıyor."



HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI, İLÇEYE GELMEDİ



Günler öncesinden 19 Temmuz günü saat 14.00'te Acıgöl'e gelerek belediye önünde açıklama yapacaklarını duyuran Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyeleri ise program değişikliğine giderek önce Nevşehir'e gelerek Vali İlhami Aktaş'la görüştü. Görüşmenin ardından Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulunan platform üyeleri, geliş amaçları konusunda yanlış bilgilendirilen ya da geliş amaçlarını yanlış anlayan halkla karşı karşıya gelmemek için Acıgöl'e gelip açıklama yapmaktan vazgeçtiklerini ifade etti.



Bu arada, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, konunun taraflarca konuşulup bir çözüme kavuşturulması amacıyla, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerini Topuzlu Han'da bir araya getirdi. Taraflar arasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

