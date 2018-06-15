İSTANBUL- ABDULLAH GÜL BAYRAM NAMAZINI TEKKE CAMİİ'NDE KILDI Haber-Kamera: Güven USTA / İSTANBUL 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bayran namazını Kavacık'taki Tekke Camii'nde kıldı. Namaz sonrası açıklama yapmayan Gül, aracına binerek camiden ayrıldı. Görüntü dökümü: ----------- -Gül'ün çıkışı -Aracına binmesi -Vatandaşlarla bayramlaşması -Genel ve detaylar
(Görüntülü) ABDULLAH GÜL BAYRAM NAMAZINI TEKKE CAMİİ'NDE KILDI
İSTANBUL- ABDULLAH GÜL BAYRAM NAMAZINI TEKKE CAMİİ'NDE KILDI Haber-Kamera: Güven USTA / İSTANBUL 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bayran namazını Kavacık'taki Tekke Camii'nde kıldı. Namaz sonrası açıklama yapmayan Gül, aracına...
15 Haziran 2018 Cuma 07:47
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