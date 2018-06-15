(Görüntülü) Abdi İpekçi spor salonundan geriye sadece molozları kaldı (Havadan)

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı tamamlandı. Spor tarihinin önemli binalarından olan spor salonundan geriye sadece moloz yığını kaldı. Molozlarının temizlenmesinin ardından yeni tesisin yapımına başlanacak. YIKIM DURDURULMUŞTU Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımına 23 Ocak'ta başlanmıştı. Yıkım çalışmaları hızla sürerken, spor salonunun çevresinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri asbest kontrolü yapılmadığını iddia ederek şikayetçi olmuşlardı. Bu şikayet üzerine yıkım asbest kontrolü yapılana kadar kaymakamlık tarafından durdurulmuştu. SADECE KOLONLAR AYAKTA KALDI Kontrollerin ardından tekrar başlayan yıkım çalışmaları tamamlandı. Tarihi maçlara ev sahipliği yapan dev binadan geriye sadece moloz yığını kaldı. Moloz temizleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdi İpekçi Spor salonunun yerine yapılacak yeni tesisin inşaatına başlanacak. YERİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ YAPILACAK Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yıkım çalışmalarının sona ermesiyle yeni tesislerin yapımına başlanacağı öğrenildi.