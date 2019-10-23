(Görüntülü)ABD’de 21 ayda uçak yolcularının el bagajlarında 7 bin 539 silah tespit edildi

Gökhan ARTAN/Enver ALAS-İSTANBUL-()-BİREYSEL silahlanma tartışmalarının devam ettiği Amerika Birleşik Devletleri’nde(ABD) uçmak için havalimanına gelen yolcuların el bagajlarından 21 ayda 7 bin 539 ateşli silahın tespit edilmesi dikkat çekti.Son olarak Salt Lake City Havalimanı'nda, ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) görevlileri, son bir haftada yedi farklı yolcunun el bagajında güvenlik kontrolleri sırasında ​​ateşli silah yakaladı.

Dünya genelinde sivillerin en çok silaha sahip olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri...Daha önce yapılan bir araştırmaya göre, ABD'lilerin yüzde 40'ı silahlarının olduğunu veya silahlı bir evde yaşadıklarını belirtiyor.Bireysel silahlanma havalimanlarında güvenlik kontrollerine de yansıdı. Ülke genelinde de havalimanlarındaki güvenlik kontrollerinde el bagajlarında silah tespit ediliyor. ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) verilerine göre, TSA görevlilerinin ülke genelinde havalimanlarında yaptıkları güvenlik kontrolünde tespit edilen silah sayısında artışlar dikkat çekiyor.

9 AYDA 3 BİN 300 SİLAH TESPİT EDİLDİ

Son 21 ayda yolcuların el bagajlarında 7 bin 539 ateş silah tespit edildi. 2017 yılında 3 bin 957, 2018 yılında ise yüzde 7 artışla yolcuların bagajlarında toplam 4 bin 239 adet ateşli silah tespit edilirken, bu yıl sayı 9 ayda 3 bin 300 oldu. ABD'de son iki haftada havalimanlarında 17 ateşli silah yakalanırken, sadece Salt Lake City Havaalanında, TSA güvenlik görevlileri, son yedi günde yedi farklı yolcunun el bagajında ​​silah tespit etti. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre ABD havalimanlarında haftalık yakalan silah sayısı 81.6, günlük yakalanan silah sayısı da 11.6 oldu. Tespit edilen silahların 3 bin 656 adedi, toplam sayının yüzde 86.15’i dolu olarak yakalandı.

ATEŞLİ SİLAH BULUNDURMA YASALARI EYALETE GÖRE DEĞİŞİYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nde ateşli silah bulundurma yasaları eyalet ve bölgeye göre değişiyor. ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), yasaklı madde ihlali ve diğer TSA düzenlemelerinin ihlali için kişi başı, ihlal başına 4 bin 100 dolardan, 13 bin 333 dolara kadar ceza uygulayabilir. Tekrarlanan ihlaller daha yüksek cezalarla sonuçlanabiliyor. Yolcuların, her seyahat noktası için eyalet ve yerel ateşli silah yasalarını bilmeleri gerektiği belirtiliyor.

2018 YILINDA ABD'DE HANGİ HAVALİMANINDA KAÇ SİLAH TESPİT EDİLDİ(İLK 10)

1.Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanı (ATL): 298

2.Dallas / Fort Worth Uluslararası Havaalanı (DFW): 219

3.Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havaalanı (PHX): 129

4.Denver Uluslararası Havaalanı (DEN): 126

5.Orlando Uluslararası Havaalanı (MCO): 123

6.George Bush Kıtalararası Havalimanı (IAH): 117

7.Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havaalanı (FLL): 96

8.Austin-Bergstrom Uluslararası Havaalanı (AUS): 93

9.Dallas Love Field Havaalanı (DAL): 89

10.Nashville Uluslararası Havaalanı (BNA): 86

TÜRKİYE'DE UYGULAMA NASIL

Türkiye'de de yolcular, havalimanlarına girişlerde teslim masasında silahlarını bırakarak indikleri meydanlarda silahlarını teslim alıyor. Yolcu uğurlayıcılarının silahlı olarak terminale girişine müsaade edilmiyor. Ruhsatlı silahı olan uğurlayıcıların silahları, kontrol noktasının olduğu yerde, gerekli kontroller polis tarafından yapıldıktan sonra, kendisine çıkışta teslim edilmek üzere, deftere kaydedilerek, muhafaza altına alınıyor.Terminale gelen yolcu, ruhsatlı silahını güvenlik kontrol noktasında, varış noktasındaki “silah teslim etme” yerinde geri almak üzere, polise silahını bildirerek teslim ediyor. Polis tarafından gerekli evrakların tamamı kontrol edildikten, ‘Silah Teslim Tutanağı’ doldurularak silah, şarjör ve fişekler tutanakla teslim alınıyor. Fişekler ayrı poşete konularak silah ile birlikte, açıldığında belli olan ve mukavemete sahip kâğıt, plastik veya kutu benzeri kilitli bir muhafazaya yerleştiriliyor ve polis tarafından uçağa teslim ediliyor. Yolcu düzenlenen tutanaktaki bilgilerin doğruluğundan, tutanağa imzasını atmak suretiyle, bizzat sorumlu oluyor.Müsaadeli taşınan silahların, varış yerinde “silah teslim etme” masasına intikali ve sahiplerine geri verilmesi sürecinde, silahın alınışı esnasındaki işlemler aynen uygulanıyor.

Görüntü Dökümü

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-ABD'de havalimanında yolcuların aranma görüntüleri

-Türkiye'deki havalimanlarında terminaldeki silah teslim noktasından görüntüler

-Silah teslim edenler

-Silah teslim alınması işlemi

-Teslim alınan silahlar

-Terminalde yolcu görüntüleri

-Ön güvenlik noktası

-Bavulların x-ray cihazlarından geçmesi

-Güvenlik görevlilerinin monitörden bagaj izlemesi

-Yolcu üst aramaları

-Bavullarda yapılan kontroller

-Genel ve detaylar