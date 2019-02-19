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(Görüntülü)  ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçiyor -1

  Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ-Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL () ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.   ABD Donanmasına ait 75 Borda numaralı 'Donald Cook' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'nde saat 16.00 sıralarında...

 

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ-Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL () ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.


 

ABD Donanmasına ait 75 Borda numaralı 'Donald Cook' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'nde saat 16.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiye sahil güvenlik botu da eşlik etti. Savaş gemisinin geçişi sırasında geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Geminin geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlaması bekleniyor.  ABD savaş gemisinin de rutin operasyonlar için Karadeniz'e gittiği öğrenildi.


 

ABD Donanması resmi Twitter hesabının profilinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından Ocak ayında tekrar geçen 'Donald Cook' gemisinin fotoğrafını kullanmıştı.


 

ALMAN GEMİSİ DE GEÇTİ


 

Öte yandan öğle saatlerinde NATO'ya bağlı Alman askeri ikmal gemisi boğazdan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.

 

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