(Görüntülü) ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'ev hapsi' kararı (2)

EVİNE GETİRİLDİ



Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 'ev hapsi' kararı üzerine tahliye edildiği Buca Kırıklar'daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Brunson'ı eve getirilişi sırasında arkadaşları tezahüratlarla karşıladı. Apartmanda oturan komşuları da pencere ve balkonlardan izledi.



Brunson'u görüntülemeye çalışan basın mensuplarından bir kameraman ise yere düşüp omzunu incitti.







Davut CAN- Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, ()

