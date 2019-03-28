(Görüntülü) ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSU JENNİFER L. DAVİS, METİN TOPUZ DAVASI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI
28 Mart 2019 Perşembe 15:35
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