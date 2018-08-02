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(Görüntülü) ABD Başkonsolosluğu'na vize başvurusuna gelenler yaptırım kararını değerlendirdi

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize başvurusu yapanlar, ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı alması ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu....

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize başvurusu yapanlar, ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı alması ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Başvurusunu yaptıktan sonra yaptırım kararı ile ilgili olarak Kürşat Dağ, "İki ülkenin arasındaki gerilimden dolayı;  Bir müttefik ülkenin bunu bize yapması hoş değil" dedi. Vize alırken zorluk çekmediğini söyleyen Levent Gülez " Daha önceden de vizem vardı zaten. Bitmişti iki sene önce. Amerika'da bir oğlum var zaten. Amerikan vatandaşı. Onu ziyarete gideceğim. Tamam dediler" diye konuştu. 


 

"BASKI KURMAK İSTİYORLAR"

Vize başvurusunu yaptıktan sonra kararı değerlendiren Savaş Yıldırım ise "Stratejik olarak, ülke üzerinde baskı kurmak, o anlamda Ortadoğu'ya da baskı kurmak istiyorlar. Memleketin de içinde bulunduğu bir takım olaylardan da yararlanarak kullanmaya çalışıyorlar. O yüzden bir baskı ortama oluşturmaya çalışıyorlar" ifadelerini kulandı. Alper Tekin de ,"Türkiye'nin iç hukuku ile ilgili bir durum bu. Uluslararası hukuka da uygun değil diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.  

 

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