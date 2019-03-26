Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

(Görüntülü) ABD Başkonsolosluğu İrtibat Görevlisi Metin Topuz hakim karşısında (2)

Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul, - CASUSLUK suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz, öğleden sonraki oturumda ifadesini tamamlayarak beraatini istedi.  Mahkeme başkanı, iddianamede yer alan Whatsapp...

Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul, - CASUSLUK suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz, öğleden sonraki oturumda ifadesini tamamlayarak beraatini istedi. 

Mahkeme başkanı, iddianamede yer alan Whatsapp yazışmalarında FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonları itibarsızlaştırdığına ilişkin mesajları ve Amerika Başkonsolosluğu çalışanlarının yer aldığı Whatsapp grubunun 8 Aralık 2015 günü FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonların başladığı gün neden kurulduğunu sordu. Metin Topuz ise FETÖ'den gözaltına alınanları televizyon ve gazete haberlerinden öğrenip gruba yazdığını belirtti. Whatsapp grubunun bilgilendirme amaçlı kurulduğunu belirten Topuz, grup üyelerinin de amirleri olduğunu, FETÖ'ye yönelik operasyonlar ile kendilerine bilgi verdiğini söyledi. 


 

"RIZA ZARRAB'IN ABD'DE TUTUKLANDIĞINI GAZETELERDEN OKUDUM"

Mesajlarda yer alan Rıza Zarrab ile ilgili olarak ise Topuz, Zarrab Ailesi'nin 1990'dan itibaren Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) radarında olduğunu belirtti. Topuz, "Amirim Kimberly Elliott'un gönderdiği mesajda Zarrab Ailesi'nin eskiden beri para aklayan bir aile olduğunu yazdı. 1990'lardan beri Zarrab Ailesi yasa dışı yollardan özellikle uyuşturucu ticaretinden kazanılan paraları doğudan batıya aktardığı biliniyor. Rıza Zarrab'ın ABD'de tutuklandığını gazetelerden okudum" dedi. 


 

"ÖNGÖRÜM RIZA ZARRAB'IN KONUŞACAĞIYDI"

Rıza Zarrab için öngörüde bulunarak 'O İranlı konuşur' dediğini belirten Topuz, "Tecrübelerime göre bu gibi şahıslar kendilerini kurtarmak adına çevresindekileri söyleyebilirler. ABD adalet sisteminde işbirliği yapmak sıklıkla görülür. Tamer Erdoğan davası buna örnektir" dedi.

Mahkeme Başkanının yazışmalarda 'Başkan Obama umarım savcıyı suçlamaz' demekle neyi kastettiniz sorusu üzerine Topuz da "Biraz şaka yollu bir yorum olarak değerlendirebilirsiniz" diye konuştu. 


 

"HAİN ÖRGÜTLE BAĞIM YOK" 

Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz'ı tanımadığını belirten Metin Topuz, "Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ/PDY terör örgütüyle ilişkim olmadı. Hayat görüşüm açısından bana tamamen zıt olan örgütle bağım yoktur. 2003'ten beri Kadıköy'de aynı evde, 1995'ten beri de aynı cep telefonu numarasını kullanıyorum. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında laik, bağımsız Türkiye savunucusuyum. Casusluk ya da vatanıma, milletime ihanet etmedim. Ben aşağılık bir insan değilim. Masumum. Hain örgütle zerre kadar ilgim yok. Beraatimi istiyorum" dedi.  Mahkeme başkanı gözaltına alındığı gün polislere, 'Ben FETÖ'den mi alındım' diye sorduğunu  hatırlatması üzerine Metin Topuz, böyle bir diyoloğu hatırlamadığını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328