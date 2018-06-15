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(Görüntülü) Abant Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Tatilciler göl çevresinde faytonla gezip, eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ramazan Bayramı'nda havanın güneşli olmasını da fırsat bilen tatilciler,...

BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Tatilciler göl çevresinde faytonla gezip, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı'nda havanın güneşli olmasını da fırsat bilen tatilciler, Abant Tabiat Parkı'na akın etti. Tatilciler eşsiz manzarasıyla büyüleyen Abant'ta göl çevresinde faytonla ve bisikletle gezdi. Göl kenarındaki iskelede yürüyen bazı tatilciler de bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler ise göl kenarında mangal yaptı. Tatil nedeniyle Abant'taki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Abant'ın doğal güzelliği drone ile de görüntülendi.

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