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(Görüntülü) Abant'ta faytondaki at yorgunluktan yere yığıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda, fayton çektirilen atın yorgunluktan düşmesi ve sahibinin kaldırmak için hayvanı çekmesi, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.  Doğa harikası Abant Tabiat...

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda, fayton çektirilen atın yorgunluktan düşmesi ve sahibinin kaldırmak için hayvanı çekmesi, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. 

Doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda ziyaretçilerin gezdirilmesi için kullanılan faytonu çeken 2 attan 1'i, yorgunluktan yere düştü. Faytonun önüne yığılan atı, sahibi kaldırmaya çalıştı. At, çekilerek, kaldırılmak istenince acı içinde kişneyerek, yerden kalkmaya çalıştı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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