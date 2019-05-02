(Görüntülü) 99 gündür kayıp Buse'nin annesi: Sadece kızımı değil her şeyimi kaybettim

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 99 gündür bulunamayan üniversiteli Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Akkın, "Elden gelen hiçbir şey yok. Tek umudumuz, isteğimiz mezarının olması. O benim her şeyimdi. Ben sadece kızımı kaybetmedim, her şeyimi kaybettim" dedi. Baba Ahmet Acar ise yarın kızı için gıyabi cenaze namazı kılınacağını söyledi. Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil, Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın, suya kapılan araçtan çıkabildi; ama Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen çantası ve ayakkabısının teki dışında Kader Buse Acar'ın izine rastlanmadı. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları ise 99'uncu günde devam etti. Devlet Su İşleri'nce (DSİ) Ağva Deresi'ndeki suyun debisinin düşürülmesi için çalışma yapıldı. Suyun yönünün değiştirilmesinin ardından ortaya çıkan balçıkta arama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın kadavra köpeği 'Pense'nin de kullanıldığı, 99 gündür sürdürülen arama çalışmalarına Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Baba Ahmet Acar'ın iş yerinin bulunduğu Kemer Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'nce getirilen iş makinesiyle çalışmalara destek verildi. 'BUGÜNE KADAR UMUTLA BEKLEDİK' Arama çalışmalarının ardından gazetecilere açıklama yapan Ahmet Acar ve Ayla Akkın, tüm ekiplere minnettar olduklarını söyledi. Baba Ahmet Acar, jandarma ekiplerinin tüm arama çalışmalarına rağmen kızının halen bulunamadığını söyledi. Kızının yarın gıyabi cenaze namazını kılacaklarını anlatan Acar, "Ruhunun şad olması için bu namazı kılmak zorundayız. Bugüne kadar bir umutla bekledik, namazını kılmadık; ama artık kılmak zorundayız" dedi. 'TEK İSTEĞİMİZ MEZARININ OLMASI' Çok üzgün olduğunu dile getiren anne Ayla Akkın da "Sona geldik. Allah'a dayandık. Elden gelen hiçbir şey yok. Tek umudumuz, isteğimiz mezarının olması. Allah onu da vermeyebilir. Onun bilincindeyim; ama umutla aramayı devam ettiriyoruz" diye konuştu. Kızıyla olay günü kahvaltı yaptıklarını da anlatan Ayla Akkın, şunları söyledi: "Masada otururken, uzun uzun sohbet ettik. 'Benim hedeflerim, hayallerim büyük' dedi. Türkiye'ye başarılarıyla kendini duyurmak istiyordu. Maalesef bu şekilde duyurdu. Ben de 'Boş ver kızım. Okulu bitir, yanıma gel' dedim. Boynumu büktüm. 'Bu sefer gitme kızım' dedim. Boynunu bükerek, bana tebessüm etti; ama beni temelli bırakıp, gitti. Bir bakmışsın arkadaştık, bir bakmışsın kardeş, bir bakmışsın anne ve kızdık. O benim her şeyimdi. Ben sadece kızımı kaybetmedim, her şeyimi kaybettim."