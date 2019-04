(Görüntülü) 91 gündür kızı Buse'yi bekliyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 91 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları oturduğu bir kayanın üzerinden izleyen baba Ahmet Acar, "Kızıma bir an önce kavuşmak istiyorum" dedi. Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak günü Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın suya kapılan araçtan çıkabildi ama Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen Kader Buse Acar'ın izine rastlanmadı. Arama çalışmalarının 91'inci gününde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Ağva Deresi yatağında bulunan suyu boşaltabilmek için yan yollar oluşturdu. ASAT ekipleri de bentlerdeki su aktarma borularının tıkanan bölümlerini açtı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çalışmalara destek verdi. 'ACIMIZ BÜYÜK' Yapılan çalışmaları yakından takip eden acılı baba Ahmet Acar, Demirören Haber Ajansı() muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 91'inci gün. Devlet Su İşleri'ne çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Vali Bey'e de ayrıca teşekkür ederim. Suyun bir an önce açılması için kanalizasyon makinesi falan çağırdık. Ben öbür taraftan bentler kırılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Kızımıza bir an önce kavuşmak istiyorum. Acımız büyük" dedi.