(Görüntülü) 90 yaşındaki yatalak hasta, ambulansta oy kullandı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'da, kalp yetmezliği nedeniyle yatalak durumda olan Hasine Yıldız (90), ambulansla geldiği sandık bölgesinde, ambulansın içinde oy kullandı. Merkez 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan ve kalp yetmezliği nedeniyle yatalak durumda bulunan Hasine Yıldız, oy kullanmak için ambulansla Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'ne getirildi. Yıldız, yakınlarıyla birlikte geldiği okul bahçesinde, sandık görevlilerinin yardımıyla yine ambulansın içinde oy kullandı. Hasine Yıldız'ın oğlu, annesinin uzun süreden beri hasta olduğunu belirterek, "Annemiz, uzun süre hasta ve de yatalak durumda. Oyunu kullanması için ambulansı çağırdık, oyunu ambulansta kullandı. Bu hizmeti verenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Hasine Yıldız, ambulansta oyunu kullandıktan sonra aynı ambulansla evine götürüldü.