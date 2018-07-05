(Görüntülü) 9 yıldır kayıp olan oğulları adına seçmen bilgi kağıdı geldi

Selçuk BAŞAR- Emre KOLTUK/OF (Trabzon), ()- TRABZON’un Of ilçesinde 9 yıl önce çöp dökmek için evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Yusuf Kazdal (9) adına gönderilen 27'nci Dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Seçmen Bilgi Kağıdı, ailesinin yüreğini burktu.



Of ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde 30 Mart 2009 tarihinde çöp dökmek için evinden çıkan ilköğretim okulu öğrencisi Yusuf Kazdal kayboldu. Ailesinin ve güvenlik güçlerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. 9 yıl aradan sonra Yusuf Kazdal adına, 27'nci Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için seçmen bilgi kağıdı çıktı. Yıllardır umutlu bekleyişlerini sürdüren Tahir ve Esma Kazdal çifti, Seçmen Bilgi Kağıdı ellerine ulaşınca gözyaşlarına boğuldu.



Gelen seçmen kağıdının kendilerini üzdüğünü söyleyen Esma Kazdal, "Eşime muhtar, seçmen bilgi kağıdını vermiş. Ama ben üzülmeyeyim diye eşim bana göstermemiş. Ben tesadüfen çekmecede gördüm. Çok duygulandım. O kağıdı gördükten sonra iyi değilim. Ölüsüne de razıyım. Böyle beklemek çok acı" dedi.



Umudunu kaybetmediğini belirten Esma Kazdal, "Ben oğlumu bekliyorum. Yurt dışına kaçırılmış olabilir. Şu anda 18 yaşına ulaştı. Kendisi gelebilir. Çık gel oğlum. Annen seni bekliyor" diye konuştu. Anne Esma Kazdal, oğlu ile ilgili asılsız ihbarlar da aldıklarını belirterek bunları savcılığa bildirdiklerini ifade etti.



Baba Tahir Kazdal da seçmen bilgi kağıdının yüreklerini burktuğunu belirterek oğullarının yeniden aranması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

