(Görüntülü) 9 günlük tatilin gözdesi Kuzey Ege

RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla birlikte Edremit Körfezi, yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı, oksijen deposu Kazdağları, doğal ve kültürel güzellikleriyle turistleri beklerken, turizmciler, rezervasyonların şimdiden başladığını belirterek, yoğun bir turizm dönemi yaşayacaklarını belirtti.



Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması sonrasında turizmcilerin yüzü güldü, beklenti arttı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar yaklaşık 145 kilometre uzunluğundaki sahil bandı ve 30 binin üzerindeki yatak kapasitesine sahip olan Edremit Körfezi'nde, turizm sezonu için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Kuzey Ege’nin, turizmin ilk başladığı merkezlerden biri olduğuna dikkat çeken işletmeci Yahya Yavuz, oksijen deposu Kazdağları, doğası ve tarihi ile bölgenin büyük bir değer olduğunu vurguladı.



Erken açıklanan 9 günlük bayram tatilinin her zaman turizmin ve işletmecilerin yararına olduğunu söyleyen Yavuz, "Kuzey Ege, sadece deniz, güneş ve kum turiziminin değil, Kazdağları’ndan kaynaklı temiz havasıyla sağlık turizminin de merkezi aynı zamanda. Bölgedeki tesislerimiz büyük oranda hazırlıklarını bitirdi. Ramazan Bayramı tatilinin erken açıklanmış olması biz turizmciler için çok önemliydi. Sezona başlamak ve tatil planı yapanlar için çok önemliydi. Şimdi herkes rahat rahat tatil planlarını ve rezervasyonlarını yapacak. Bu durum acentelerimiz için de önemliydi. 3-4 günlük tatil programı yapan acenteler, şimdi daha uzun paket programlar yapıyorlar. Tatil programının açıklanmasıyla birlikte şu an rezervasyonlar başladı. Mayıs ayında yoğun bir rezervasyon süreci bekliyoruz. Bu yaz yoğun bir turizm sezonu yaşayacağız" dedi.



Ramazan Bayramı tatilinin açıklanmasının beklentiler artırdığını söyleyen turizm işletmecisi Hakan Kaymak ise "Bayram tatilinin 9 gün olması hem misafirlerimiz, hem bizim için çok iyi oldu. Bizim için beklentiler artırdı. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Edremit Körfezi için en iyisi olmasını isteriz" diye konuştu.

