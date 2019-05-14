(Görüntülü) 87 bin liralık çizme Rus koleksiyonere satıldı

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL, () BU yıl 7'incisi gerçekleştirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 120 katılımcı firma ile Yenibosna'da bir kongre merkezinde düzenleniyor. Fuarda Mardinli bir ayakkabı firmasının ürettiği 87 bin lira değerindeki yılan derisi ve altın işlemeli çizme ilgi çekti. "RUS BİR KOLEKSİYONER SATIN ALDI" 87 bin liralık ayakkabıyı üreten Mardinli firmanın sahibi İlhami Yıldız, ayakkabıyı 2 ay içinde yaptıklarını söyleyerek, “Dallas modası, zincirler ve özel altın kaplamalı parçalar var üzerinde. Ayakkabıyı Rus bir koleksiyoner satın aldı. Geçen yıl da 93 bin liralık ayakkabı üretmiştik. Yılın trendlerine göre üretim yapıyoruz. Bu yıl moda böyle olduğu için bu şekilde ürettik. Gelecek yıl başka moda trendlerine göre uygun bir şekilde üretmeye devam edeceğiz" dedi. "MÜCEVHER TAKMIŞ GİBİYİM" Ayakkabıyı giyerek tanıtımını yapan Mergül Yılmaz, "Tıpkı bir mücevher, pırlanta takmış gibi değerli hissediyorum şu an ayağımdaki ayakkabıları. Kusursuz diyebilirim. Bir kadının en önemli aksesuarı çanta ve ayakkabı olduğu için şu anda beni de tamamlayan bu ayakkabı oldu. Kesinlikle çok iyi hissettiriyor. Bütçesini duyunca da keşke benim olsa diyebiliyorum. " şeklinde konuştu. "YIL SONU İHRACAT HEDEFİ 1.2 MİLYAR DOLAR" Ekspohoes CEO'su Erkan Demir, fuarın yılda iki kez yapıldığını belirterek, “Şu anda fuarımıza 120 firma katılmakta ve bunların tamamı ihracata yönelik firmalardır. Bizim buradaki temel amacımız butik ve ihracata yönelik bir fuar yapmak. Bunun içinde yurt dışında tanıtımlar yapıyoruz. Bu yıl bin 500 yabancı iş insanı fuara katılım için kayıt yaptırdı, 4 gün boyunca onları burada ağırlayacağız" diye konuştu. Demir, bu yıl ayakkabı sektöründe ciddi bir ihracat potansiyeline gelindiğini vurgulayarak, “Yılın ilk 3 ayında 295 milyon dolarlık bir ihracat sağladı, sektörün yıl sonu hedefi 1.2 milyar dolar. Bunu da yıl sonuna kadar gerçekleştireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Türk ayakkabı üreticileri ile yabancı ziyaretçi ve alım heyetlerinin bir araya geldiği fuar 17 Mayıs'a kadar sürecek.