(Görüntülü) 84'ünde okuma yazma öğrendi, hedefi üniversite

ÇANAKKALE'de yaşayan 4 çocuk annesi Cemile Çalışkan (84), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, 'Okuma Yazma Seferberliği' kapsamında açılan kursta okuma-yazma öğrendi. Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursta 20 haftada okuma yazma öğrenen Cemile Çalışkan, ilkokul eğitimi seviyesine ulaştı. Çalışkan, "Allah ömür verdiği takdirde, üniversiteye kadar devam etmek istiyorum" dedi. Geçen yıl Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, 'Okuma-Yazma Seferberliği' kursları başlatıldı. Cemile Çalışkan da sınıf öğretmeni Dilek Besler (45) tarafından verilen okuma yazma kursuna katıldı. 1'inci kademe kurslarında 8 hafta, 2'nci kademe kurslarında ise 12 hafta olmak üzere toplam 20 haftada okuma-yazma öğrendi. 1'inci ve 2'nci kademe kursları başarıyla tamamlayan Çalışkan, ilkokul eğitim seviyesine ulaştı. 'ALLAH SAĞLIK VERDİKÇE OKUMA YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM' Çanakkale'nin Ezine İlçesi Üsküfçü Köyü'nde büyüyen Cemile Çalışkan, bu köyde okul olmadığı için okuyamadığını söyledi. Okuma-yazma öğrenmeye nasıl başladığını anlatan Çalışkan, "Çanakkale'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yanında bir evde yaşıyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü karşısındaki bir çay ocağında damadımla birlikte çay içiyorduk. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Hanım'la da iyi arkadaşız. Bir gün damadım Yasemin Hanım'a, 'Annemin okuma yazması yok. Hiç bir şey yapamıyor. Kepez'e gelecek. Hangi otobüsün gittiğini bilemiyor' dedi. Yasemin Hanım da, 'Cemile teyze senin okuman yazman yoksa ben seni okuturum' dedi. Hemen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne kaydımı yaptık. Geçen yıl Okuma-Yazma Seferberliği kapsamında okumayı ve yazmayı öğrendim. Bu yıl da okuma yazma kurslarına devam ediyorum" dedi. 'OKUMA YAZMA BİLMEDEN GÖZLERİM KÖRMÜŞ' Okuma yazma bilmeden günlük hayatta çok zorlandığını belirten Cemile Çalışkan, "Okuma yazma bilmiyorken gözlerim körmüş. Bir yere gitmek istiyorum. Ama hangi arabaya, hangi otobüse bineceğimi bilmiyorum. Pazara gidiyorum. Fiyatları bilmediğim için alışveriş yapamıyorum. Artık okuma yazma öğrendim. Her yere tek başıma gidiyorum. Alışverişimi de yapıyorum. Okuma yazma öğrendiğim için çok memnunum. Allah bana uzun ömür verirse, üniversiteye kadar devam edeceğim. 'Okuma-Yazma Seferberliğini' başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İmkanım olsa onları kucaklamak isterim" diye konuştu. 'ÖĞRENMENİN YAŞI YOKTUR CÜMLESİNİN EN CANLI ÖRNEĞİ OLDU' Cemile Çalışkan'a okuma-yazma öğreten sınıf öğretmeni Dilek Besler ise, "Cemile teyze okuma yazma kurslarına hazır ve istekli gelmişti. Çok hızlı bir şekilde de okuma yazmayı öğrendi. Hepimiz için 'Öğrenmenin yaşı yoktur' cümlesinin canlı bir örneği oldu" dedi.