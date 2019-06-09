(Görüntülü) 81 yaşındaki berber halen işinin başında

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 69 yıldır berberlik yapan Halil Arabacı (81), ömrü yettiği sürece mesleğini yapmaya devam edeceğini söyledi. Yaşıtları ayakta durmakta güçlük geçerken, evli ve 2 çocuk babası Halil Arabacı, her gün saat 06.30'da Yenicami Mahallesi'ndeki 12 metrekarelik berber dükkanını açıyor. 12 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini 69 yıldır sürdüren Arabacı, emekli olmasına rağmen dükkanını kapatmayı aklının ucundan bile geçirmediğini söyledi. İki çocuğunu berberlikten kazandığı para ile okuttuğunu belirten Arabacı, "Amacım para kazanmak değil, vakit geçirmek. Akşama kadar evde boş boş oturulmaz ki. Müşteri olsun, olmasın her sabah düzeni olarak dükkanımı açıp, işimin başına geçerim. Müşterilerim daha çok eski müşterilerimin çocukları ya da torunları. Onlar da büyüklerinden beni bildikleri için gelirler. Onun dışında, şimdi gençlerin çoğu bende tıraş olmaz. Bugüne kadar iki dükkan değiştirdim. Bu son dükkanımda 35 yıldır hizmet veriyorum. Kullandığım tıraş malzemelerim de dükkanım kadar eski" dedi. Söke Berberler Odası'nın kurucu üyelerinden olduğunu vurgulayan Arabacı, sağlığı el verdiği sürece de dükkanını açmaya devam edeceğini belirtti. Arabacı, kendisiyle aynı dönemde mesleğe başlayan arkadaşlarının büyük bölümünün hayatta olmadığını da söyledi. 20 yıldır Halil Arabacı'nın dükkanına tıraş olmaya geldiğini belirten Süleyman Kurtulmuş (55), "Kendisi işinde titiz ve tecrübeli biri. Burada kendimi rahat hissediyorum. Tıraşından da çok memnunum" dedi.