(Görüntülü) 81 ilde kumar ve tombala uygulaması

EMNİYET ve jandarma tarafından 81 ilde yapılan eş zamanlı kumar ve tombala uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 726 kişi yakalandı, 76 iş yeri de kapatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla dün gece 81 ilde eş zamanlı kumar ve tombala uygulaması yapıldı. 7 bin 47 ekip, 134 köpek ve 21 bin 179 personelle yapılan uygulamada, 18 bin 571 kahvehane ve kıraathane, 737 dernek ve kooperatif kontrol edildi. Uygulamada 134 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 726 kişi de yakalandı. 1269 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı. Uygulamada 355 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe yasal işlem yapılırken 76 iş yeri kapatıldı. Ayrıca 39 tombala makinesi, 5 sigaramatik, 10 kumar makinesi, 25 bin 29 TL para, 10 tabanca, 9 av tüfeği, 1 kesici alet, 6 kurusıkı tabanca, 66 dolu fişek, 607 gram esrar, 23 gram eroin, 5 gram bonzai, 968 captagon uyuşturucu hap ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş gibi maddeler ele geçirildi.