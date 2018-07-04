(Görüntülü) 80 yaşındaki Nuriye Nine, tırpan sallıyor

KARS’ın Selim ilçesine bağlı Baykara köyünde yaşayan 80 yaşındaki Nuriye Gül, sağlıklı ve mutlu yaşamıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gençlere taş çıkartırcasına tırpan çekip, tarla işlerinde çalışan Nuriye Gül, oturmayı hiç sevmediğini belirterek, hastane yüzü görmediğini söyledi.



Baykara köyünün en sağlıklı, renkli ve neşeli kişiliklerinden biri olan Nuriye Gül, eşi vefat ettikten sonra oğullarıyla birlikte köydeki hayatını sürdürüyor. Oturmayı sevmediğini belirten Gül, ilerleyen yaşına rağmen, yaşamıyla herkese örnek oluyor. Gençleri kendisine hayran bırakan Nuriye Gül, yeni nesile de nasihatler veriyor. Dağ-taş, dere-tepe demeden yürüyen ve tarla işlerinde çalışıp, tırpan sallayan Nuriye Gül, zaman zaman gençlerle güreş bile tutuyor. Çocuklar, Nuriye ninenin gücüne hayran olduklarını belirterek kendisini hiç otururken görmediklerini ifade ediyor.



Margarin yağlardan hiç yemediğini sürekli tereyağı tükettiğini kaydeden Nuriye Gül, "Tereyağı giren yere dert girmez. Hür yaşadım, her şeyim hür oldu. Ben hep sarı yağ yiyorum, duru yağ yemem. Sarı yağ yiyen adam kuvvetli olur. Köyde sürekli yürüyorum, yaz aylarında tarla biçiyorum. At tırmığından hiç inmem. Tırpan bile biçiyorum. Gençlere tavsiyem, bizlerin eline bir daha geçmeyecek olan o gençlik nimetini iyi değerlendirsin. 80 yaşındayım ama hiç haram lokma yemedim. Beş vakit namazımı da hiç eksiltmedim. Geçen yıl Sarıkamış Şehitleri anma yürüyüşüne katıldım. Yürüyemezsin diyen akrabalarımı utandırdım" diye konuştu.