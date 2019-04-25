(Görüntülü) 787 yıllık kervansaray, geçmişe ışık tutuyor

KAYSERİ'de, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Sultan I. Alaeddin Keykubat döneminde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, 787 yıllık tarihi ile zamana meydan okuyor. Bünyan ilçesinde bulunduğu mahalleyle aynı adı taşıyan Sultanhanı Kervansarayı, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat döneminde, 1232 yılında yaptırıldı. Yapım aşaması 4 yıl süren kervansarayın içinde, köşk mescit, hamam, fırın, özel misafirleri ağırlamak için odalar ve hayvanlar için ahır bulunuyor. Tarihi kaynaklarda, Sultanhanı Kervansarayı'nın misafirlerin ve hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanacağı barınak ve servis mekanlarını kapsayan iki bölüm olarak tasarlandığı kaydedildi. 787 yıldır ayakta kalan Sultanhanı Kervansarayı, günümüzde yurt içi ve yurt dışından gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Kervansaray'ın 7 yıl bekçiliğini yaptıktan sonra emekli olan Ahmet Arslan (77), tarihi yapının korunması gerektiğini belirterek, "Sultanhanı Kervansarayı, Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalan bir eserdir. 1232 yılında yapımına başlanmış ve 4 yıl sürmüş. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Kervansaray içinde mescit, hamam, fırın, yöneticiler ve misafirler için ayrılmış özel odalar ve Anadolu Selçuklu zamanında kervancılar geçerken atıyla ve devesiyle gelenler için bir ahır bulunuyor. Buraya gelenler, 3 gün ücretsiz kalıyorlarmış. Daha fazla kalmak isterlerse de belirli bir ücret ödüyorlarmış. 787 yıldır burası ayaktadır ve çok turist geliyor. Kervansaray, Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolündedir" diye konuştu.