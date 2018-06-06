(Görüntülü) 7 kıta, 7 bölge iftar sonrasında buluştu

ESENLER Belediyesi, dünyanın 7 kıtası ile ülkemizin 7 bölgesinden damak tatlarının yer aldığı farklı bir iftar sofrasına ev sahipliği yaptı. Belediyenin “7 Kıta, 7 Bölge, Tek Sofra Dünya İftarı”, dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanındaki renkleri ve Türkiye kardeşliğini yansıttı. 7 kıtadan örnek lezzetler ile ülkemizin 7 bölgesinden Yayla Kuymağı (Karadeniz), Kadayıf Dolması (D. Anadolu), Mantı, Kır Pidesi (İç Anadolu), Fındık Lahmacun, İçli Köfte (G. Anadolu), Zeytinyağlı Yalancı Biber Dolması (Akdeniz), Edirne Ciğeri (Marmara) ve Ala Balık Tava (Ege) başta olmak üzere ülkemizin çeşitli yörelerinden lezzetler iftar alanında usta eller tarafından pişirildi. İftarda, 7 kıtanın farklı ülkelerine ve Türkiye’nin 81 iline has yaklaşık 100 çeşit yemek yer aldı. Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen iftar programına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun yanı sıra, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eşsiz lezzetlerin yer aldığı iftarda Esenler halkı hep birlikte Ramazan coşkusunu aynı sofrada paylaştı. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan vatandaşlar ardından hep birlikte dua etti. “HEPİMİZ AYNI EZANLA ORUCUMUZU AÇIYORUZ” İftar öncesi masaları tek tek dolaşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,” Biz bugün Ramazan dolayısıyla 7 bölgede, 7 kıtada lezzetlerini her yıl yapıyoruz ve insanları bir sofrada buluşturuyoruz. Bugün sofrada lezzetlerimizle, farklı kültürleri yansıtıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun aynı dağın yeliyiz, aynı Allah’ın kuluyuz. Bizi bir araya getiren Ramazan duygusu ve iftarımızdır. Farklı kıtadan da olsanız, farklı bölgelerden de olsanız aynı ezanla orucumuzu açıyoruz” ifadelerini kullandı.