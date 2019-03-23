(Görüntülü) 7 kez Türkiye şampiyonu milli kick-boksçu muhtar adayı oldu

Bursa'da lise yıllarından itibaren başladığı spor kariyerinde milli takıma kadar yükselen, bu süreçte sayısız madalya kazanıp 7 kez Türkiye kick-boks şampiyonu olan Metin Sezer(41), oturduğu mahallede muhtar adayı oldu. Sporcu kimliğiyle dikkat çeken Sezer'in adaylığı, Millet Mahallesi sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Küçük yaşlardan itibaren dövüş sanatlarına merak salan Metin Sezer, kick-boks eğitimi alarak spor hayatına başladı. Sezer, spor hayatında başarı basamaklarını hızla tırmandı. Kick-boks sporunda milli takıma kadar yükselen Sezer, 7 kez Türkiye şampiyonluğu ile bir kez Avrupa 2?nciliği elde etti. Milli takımla birlikte sayısız yurt içi ve yurt dışı başarıya imza atan Sezer, bu süreçte birçok madalya kazandı. Hem sporcu hem de antrönörlük anlamında milli takımda ülkesine hizmet eden Sezer, yerel seçimlerde ikamet ettiği Millet Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Sporcu kimliğiyle mahalledeki gençlere öncelikli olarak spor ve sosyal aktivite alanları oluşturmayı hedefleyen Sezer?in adaylığı, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. 28 yıldır sporla uğraştığını belirten Sezer, ?5 yıldır Millet Mahallesinde spor kulübü faaliyeti yürütmekteyim. Mahallemizin gençlerine, çocuklarına hizmet vermekteyiz. Ülkemize, vatanına, milletine, bayrağına saygılı gençler yetiştirmek tek gayemiz. Amatör ve profesyonel ligde yaklaşık 150 maça çıktım. Ülkemizi Avrupa?da, dünyada temsil ettim. Milli takımlar kick-boks antronörlüğü yapmaktayım. Çalışmalarımız başarılı bir şekilde ilerliyor. Şuan da mahallemizin başarılı gençlerini tespit edip onları milli takıma alabilmek için belirli testlerden geçiriyoruz. Daha sonra onları antremanlara alıyoruz. Onlara programlar çıkartıp bu yönde çalışıyoruz. Mahalle sakinleri gençliğe verdiğimiz önemi gördüğü için, mahallemize böyle genç, dinamik, vizyon sahibi muhtarın yakışacağı yönünde talepleri oldu. Bende bu taleplerin karşısında mahallemize hizmet etmek için aday olmaya karar verdim ve yola çıktımö dedi.

MAHALENNİN ÇOCUKLARI MİLLİ TAKIMA

Millet Mahallesinin büyük bir mahalle olduğunu söyleyen Sezer, ?Yaklaşık 75 bin kişilk nufüsu var. Mahallemizin çalışkan bir muhtara ihtiyacı var. Göreve gelirsek çok şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar bizim önceliğimiz. Öncelikle onlar için projelerimiz var. Sporcu kimliğimi göz önünde bulundurarak mahallemize hizmeti daha kolay getireceğimize inanıyoruz. Bizler devletimizin imkanlarını bu anlamda kullanarak öncelikle mahallemizdeki spor yapma imkanı bulamayan insanlara ücretsiz spor yapma imkanı sunmayı düşünüyoruz. Ev hanımlarına ücretsiz spor yapma imkanı sunacağım. Mahallemizde boş zamanlarını sokaklarda ve parklarda geçiren çocukları spora yönlendirmek için çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Mahallemizdeki spor salonlarının sayısını çoğaltmak adına pojelerimiz var. Eğer muhtar olursam mahallemizdeki tespit ettiğim yetenekleri çocukları milli takıma kazandırıp, vatana millete bağlı birer birey yapmak için çalışacağımın sözünü veriyorumö şeklinde konuştu.