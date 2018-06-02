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(Görüntülü) 7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu

İSTANBUL, () –RAMAZAN etkinlikleri kapsamında Ümraniye’de kurulan sahur sofrası, 7’den 70’e onlarca ilçe sakinini Alemdağ Caddesi üzerinde kurulan sahur sofrasında bir araya getirdi.   Her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği...

İSTANBUL, () –RAMAZAN etkinlikleri kapsamında Ümraniye’de kurulan sahur sofrası, 7’den 70’e onlarca ilçe sakinini Alemdağ Caddesi üzerinde kurulan sahur sofrasında bir araya getirdi.


 

Her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği etkinliklerle ilçe sakinlerinin dayanışmasını sağlayan Ümraniye Belediyesi, bu yılda etkinliklerine devam ediyor. Ramazan’ın manevi atmosferini ve bereketini ilçe sakinleriyle buluşturmayı amaçlayan belediye, Alemdağ Caddesi üzerinde binlerce Ümraniyelinin katıldığı  büyük bir sahur sofrası kurdu. 7’den 70’e herkes saat 01.00'de caddede kurulan sofralarda yerini alarak sahurlarını yaptı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.


 

"MİLLETİN KARDEŞLİĞİNİ PEKİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"


 

Vatandaşlarla beraber sahur yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Görüyorsunuz değil mi? Bu insanlar severse gelir. Buradaki insanların evlerinde, buradaki sofradan daha güzeli var belki ama burayı tercih ediyorlarsa, bu birliği, beraberliği kardeşliği, bu resmi çizmeye geliyorlarsa, buna şükretmek lazım, teşekkür etmek lazım. Biz de milletin beraberliği, kardeşliğini pekiştirmeye çalışıyoruz. İftar sofralarımız görüyorsunuz, 8-10 ayrı noktada. Ayrıca 6-7 noktada da iftariye dağıtıyoruz. Binlerce, on binlerce insana iftar veriyoruz. Şimdi de sahur programında, binlerce insan Ümraniye’nin merkezinde sahur yapıyor. Güzel bir soframız var, Allah eksikliğini göstermesin. Allah olmayanlara da versin” dedi.


 

"Yeryüzünde birçok Müslüman böyle bir güzelliğe hasret kaldı" diyen Başkan Hasan Can, “Ülkemizin kıymetini bilelim. Büyüyen bir Türkiye’de yaşıyoruz, güçlenen bir Türkiye’de yaşıyoruz ve Türkiye’yi şaha kaldıran bir dönemde yaşıyoruz. Allah daim etsin, gördüğümüzden geri bırakmasın” ifadelerini kullandı.


 

Programda sahurla birlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından dualar edildi. Etkinlik, yapılan konuşmaların ardından son buldu.

 

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