Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

(Görüntülü) 614 yıllık hamam için restorasyon beklentisi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),() - BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan 614 yıllık hamam harabeye döndü. Restorasyonu için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvuran mahalleli, hamamın yıkılmadan bir an önce restore edilmesini istiyor. İnegöl...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),() - BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan 614 yıllık hamam harabeye döndü. Restorasyonu için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvuran mahalleli, hamamın yıkılmadan bir an önce restore edilmesini istiyor. İnegöl ilçesi Şipali Mahallesi'nde bulunan ve 614 yıl önce yapılan tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor. Harabeye dönen tarihi hamamın restore edilmesi için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvuran Şipali Mahallesi Muhtarı Murat Özer, "Hamamımız 1405 yılında yapılmış. Tarihi çok eskilere dayanıyor. Osmanlı döneminde yapılan medrese ve camilerle yan yana yapılmış, gelin hamamı olarak bilinen bir tarihi hamam. Ön tarafında bulunan soyunma odası ile iki bölmeli hamam. Kazan odası da var. Terleme odası, banyoları da var. Restorasyon yapılması için vakfa başvurduk. Vakıf görevlileri ölçüp, biçtiler. Bu tarihi hamamı ayağa kaldıracaklarını söylediler. İnşallah en kısa zamanda tarihimiz ayağa kalkar. Restore edilmesini bekliyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328